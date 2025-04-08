Заява партії "УДАР Віталія Кличка"

В день сесії Київради у співголови фракції УДАР Дмитра Білоцерковця відбулися обшуки без ухвали суду та жодного супроводжуючого документу. В УДАРі вважають, що влада вдалася до терору команди мера Києва Віталія Кличка, щоб заблокувати його роботу. Про це йдеться в заяві партії "УДАР Віталія Кличка".

"Щоб заблокувати Кличка, центральна влада вдалася до терору його команди. В день позачергової сесії Київради центральна влада наказала силовикам увірватися в оселю до матерів, дружин та дітей депутатів КМР. Ми закликаємо владу припинити політичні переслідування та зосередитися на ефективній боротьбі проти окупантів. Втрата свободи та демократичних здобутків означає втрату нашої держави. Влада має думати не про вибори та свої крісла, а про захист країни. Бо без останнього не буде ні її, ні її крісел", - йдеться в заяві УДАРу.

В партії повідомляють, що сьогодні до будинку співголови фракції УДАРу у Київраді Дмитра Білоцерковця та будинку його матері увірвалися представники ДБР в масках. Вони проникли силою, коли депутат виїхав на сесію Київради, щоб провести обшуки. Там на той час перебувала дружина, особа з інвалідністю ІІ групи, яка частково втратила зір від поранення під час російського наступу у березні 2022 року. Окрім неї вдома знаходилися малолітні діти.

"Влада направила проти них загін спецпризначенців, який використовується проти нейтралізації найбільш небезпечних злочинців. Поведінка силовиків була демонстративно агресивною та жорстокою. Так звані правоохоронці не приховували політичний підтекст своїх дій, зазначивши на початку обшуку: "Ну що, вибори розпочалися, тому ми прийшли до вас". Дізнавшись, що Дмитра немає вдома, люди в масках наздогнали його по дорозі на роботу, застосували силу, вилучили телефон, а в будинку провели обшук без ухвали суду та ЖОДНОГО супроводжуючого документу", - повідомляють в УДАРі.

В партії наголошують, що цей кричущий випадок є лише підтвердженням зухвалого процесу знищення центральною владою місцевого самоврядування в Україні.

"Влада систематично тисне на опозиційні політичні сили, порушує права місцевого самоврядування, незаконно відсторонює обраних громадою мерів через судові рішення, як це відбулося зокрема в Чернігові, та замінює легітимні органи влади військовими адміністраціями, фактично руйнує демократію. Під час війни такі дії лише послаблюють державу. Замість об’єднання та боротьби з агресором влада починає плести політичні інтриги та гратися у вибори, використовуючи адміністративні важелі, силовий ресурс та судову вертикаль", - йдеться в заяві партії.

"УДАР Віталія Кличка" підкреслює, що сьогодні єдиний ворог України – росія, і будь-які внутрішні політичні маніпуляції та спроби підірвати демократичні інститути є прямим підігруванням агресору.

Як повідомлялося, сьогодні відбулася позачергова сесія Київради, на якій розглядалося питання про продовження перебування на посаді секретаря Київради Володимира Бондаренка. Депутати висловили довіру Бондаренку, проте він заявив, що не тримається за крісло, і подав заяву про відсторонення від посади за власним бажанням, яка була підтримана.

Мер Києва Віталій Кличко підтримав рішення Бондаренка. "Хоча у Бондаренка статус свідка у "земельній" справі, я вважаю, що він має піти з посади. Ми повинні визнавати і виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу. Очищення міської влади триватиме. І як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті, Київрада повинна зробити висновки і працювати! Ухвалювати рішення в інтересах киян і в інтересах розвитку столиці", - наголосив Кличко.