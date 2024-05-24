Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

Путін боїться успіху Глобального саміту миру в Швейцарії, запекло намагається зірвати його, і тому його оточення посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню в Україні, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий припинити війну на нинішній лінії фронту? Усе просто. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії 15-16 червня. Він боїться його успіху. Його оточення посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну, а їхні ракети і безпілотники обрушуються на українські міста і населені пункти", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністр наголосив, що нині у Путіна немає бажання припиняти агресію проти України.

"Тільки принциповий і єдиний голос світової більшості може змусити його зробити вибір на користь миру, а не війни. Саме для цього і призначений Саміт миру. Саме тому він так боїться його", - заявив Кулеба.

За його словами, тому вкрай важливо, щоб на саміті були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу. Міністр упевнений, що "коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру".

Раніше Reuters писав із посиланням на чотири російські джерела, що Путін нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає нинішні лінії фронту.