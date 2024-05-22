Ізраїль відкликає своїх послів із Норвегії та Ірландії для термінових консультацій через рішення визнати Палестину державою

Уряд Норвегії повідомив, що ухвалив рішення визнати Палестину як незалежну державу.

"Норвезький уряд вирішив визнати Палестину державою", - йдеться в заяві норвезького уряду.

У ній зазначається, що відповідно до Конституції країни це рішення потребує схвалення короля. Очікується, що після підписання королівського указу 24 травня, Палестина отримає офіційне повідомлення від Осло.

У заяві уряду зазначено, що рішення офіційно набуде чинності 28 травня.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його країна визнає Палестину державою.

Зі свого боку Ізраїль вирішив відкликати своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій", повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі Х. "Якщо Іспанія здійснить свій намір визнати палестинську державу, аналогічний крок буде зроблено проти неї", - написав він.

Наразі палестинську державу визнають 140 країн, однак до цього числа не входять три постійні члени РБ ООН - США, Велика Британія і Франція.