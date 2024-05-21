Політика

19:35 21.05.2024

Участь Індії в Саміті миру може спонукати Китай також узяти в ньому участь - нардеп

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Участь Індії в Саміті миру може спонукати Китай також узяти в ньому участь - нардеп

Участь Індії в Глобальному саміті миру в Швейцарії може підштовхнути Китай також узяти в ньому участь, вважає голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Ви помітили, ймовірно, що новиною номер один, була заява прем'єр-міністра Індії Моді (Нарендра Моді - ІФ-У) про те, що Індія візьме участь у Глобальному саміті миру. Це дуже важлива новина. І я вважаю, що це спонукає Китай взяти участь (у саміті - ІФ-У)", - сказав Мережко журналістам у вівторок.

Мережко також наголосив, що комітет продовжує підготовку до Глобального саміту миру і робить усе, щоб на форум приїхали представники якомога більшої кількості держав.

"Ми намагаємося охопити максимальну кількість країн, включно з країнами Глобального півдня. Ми намагаємося, наприклад, зустрітися з послами, які представляють країни Глобального півдня, і переконати їх, щоб їхні країни, їхні лідери взяли участь у цьому історично важливому саміті", - розповів Мережко.

 

 

Теги: #миру #саміт #індія

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