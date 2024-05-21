Політика

10:42 21.05.2024

Автор законопроєкту про демографічні податки його відкликає - нардеп Железняк

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Автор законопроєкту про демографічні податки його відкликає - нардеп Железняк

Народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що автор законопроєкту про "демографічні податки" відкликає законопроєкт.

"Жодні "демографічні" податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде", - написав він у телеграм-каналі у вівторок. Трохи пізніше він додав: "Ну хоча б це було швидко. Закон автор відкликає".

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко 16 травня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11264, що передбачає запровадження податку на бездітність. Станом на 10:25 у картці законопроєкту на сайті парламенту його статус був таким: "надано для ознайомлення".

 

 

 

Теги: #железняк #рада #податки

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