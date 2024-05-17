Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 мільярдів євро, - депутат Європарламенту

Європейський Союз має знайти додатково 200 мільярдів євро для допомоги Україні, оскільки програма Ukraine Facility у розмірі 50 мільярдів не вирішує всіх проблем з фінансуванням.



Про це сказала депутат Європейського парламенту (Німеччина), Група зелених – Європейського вільного альянсу Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».





“Ми не знаємо, яка буде ситуація в Сполучених Штатах наступного року, чи зможе Україна забезпечити всі бюджетні виплати для лікарів, для вчителів і таке інше. Ми частково це покриваємо за рахунок інструменту Ukraine Facility, але ми повинні знайти додатково десь 200 мільярдів від Європейської комісії чи від країн ЄС, щоб допомогти Україні”, - сказала вона.



Депутат Європарламенту зазначила, що “є достатньо фінансових можливостей забезпечити всі фінансові потреби для того, щоб Україна була більш витривалою в військовому плані”.



Віола фон Крамон-Таубадель наголосила, що джерелом цих коштів можуть бути заморожені російський активи в Європі.



“Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку. Вона має забезпечити цю компенсацію через всі ті воєнні злочини, які вона вчинила, і ту величезну руйнацію, яку вона спричинила. Ці гроші необхідно знайти і застосувати. Це абсолютно очевидно”, - сказала вона.



Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

