Політика

12:15 17.05.2024

Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 мільярдів євро, - депутат Європарламенту

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Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 мільярдів євро, - депутат Європарламенту

Європейський Союз має знайти додатково 200 мільярдів євро для допомоги Україні, оскільки програма Ukraine Facility у розмірі 50 мільярдів не вирішує всіх проблем з фінансуванням.

Про це сказала депутат Європейського парламенту (Німеччина), Група зелених – Європейського вільного альянсу Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».



“Ми не знаємо, яка буде ситуація в Сполучених Штатах наступного року, чи зможе Україна забезпечити всі бюджетні виплати для лікарів, для вчителів і таке інше. Ми частково це покриваємо за рахунок інструменту Ukraine Facility, але ми повинні знайти додатково десь 200 мільярдів від Європейської комісії чи від країн ЄС, щоб допомогти Україні”, - сказала вона.

Депутат Європарламенту зазначила, що “є достатньо фінансових можливостей забезпечити всі фінансові потреби для того, щоб Україна була більш витривалою в військовому плані”.

Віола фон Крамон-Таубадель наголосила, що джерелом цих коштів можуть бути заморожені російський активи в Європі.

“Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку. Вона має забезпечити цю компенсацію через всі ті воєнні злочини, які вона вчинила, і ту величезну руйнацію, яку вона спричинила. Ці гроші необхідно знайти і застосувати. Це абсолютно очевидно”, - сказала вона.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
 

Теги: #крамон_таубадель #київський_безпековий_форум #яценюк #кбф #відкрий_україну

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