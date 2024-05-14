Порошенко привіз військовим на Харківщину FPV-дрони і техніку

Петро Порошенко з командою волонтерів сьогодні приїхав на Харківщину. На околицях Вовчанська, до якого прикута увага всієї України, пʼятий Президент передав дрони і техніку військовим, які обороняють місто.

Порошенко відгукнувся на заклик головного редактора видання «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова – бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади отримали двісті FPV-дронів, квадроцикли, «Мавіки», детектори дронів «Ванільний цукорок», засоби РЕБ, «Старлінки», генератори та пересувну авторемонтну майстерню. Бригада зараз стримує російську навалу на Харківщині.

Напередодні Юрій Бутусов звернувся до всіх, хто може допомогти із забезпеченням наших підрозділів на Харківському напрямку, терміново передати їм дрони і техніку. Загроза Харкову і Вовчанську – це загроза для всієї України, вважає журналіст. Військові кажуть – фактично зупинили наступ ворога на Харківському напрямку FPV-дронами.

«Ми знаходимося біля Вовчанська. Коли ми почули про гостру потребу в дронах, в техніці, в генераторах, в системах РЕБ, системах ідентифікації ворожих дронів, ми намагалися буквально за 12 годин зібрати по всім складам все, що ми маємо для того, щоб привезти нашим бригадам. Ми привезли сьогодні 10-ти дюймові «Мольфари», самі дефіцитні. Все, що ми мали, 100 «Мольфарів» ми передаємо 57-й бригаді. Також знайшли ще 100 8-дюймових «Мольфарів». Їх теж передаємо 57-й», – говорить Порошенко.

«Все, що в нас було, – це 7 «Мавіків» і один Autel ми теж передаємо вам, тому що ніде зараз вони так не потрібні, як під час боїв у Вовчанську», – говорить Порошенко.

«Наші депутати Київради з «Європейської Солідарності» звернулися з ініціативою, і я дякую Кличку за те, що він приєднався. І крім 200 FPV, які йдуть від мого Фонду, ще 150 FPV-шок і 4 «Мавіка» йдуть на Вовчанськ за рахунок коштів Київради», – говорить пʼятий Президент.

«Дрони закінчуються швидко, бо зараз війна дронів. Не піхоти, а дронів. З цими дронами можна і наступ зупинити, і здійснити наступ. Не піхотою, а умовно 20-ма тисячами гривень – не життями, а гривнями», – говорить боєць 57-ї бригади і додає: буває, що підрозділи за день використовують від 50 до 100 FPV-дронів.

Пересувна майстерня, говорить Порошенко, призначалась на інший напрямок, але вирішили її віддати у 57-му: «чесно кажучи, вона була для іншої бригади. Але прийнято рішення, сьогодні вночі я розвернув її, і з урахуванням того, що це дуже ефективний спосіб відновлення боєздатності, вона сьогодні приїхала у 57-му».

Військові пояснюють, що така майстерня дозволить оперативно лагодити не лише бойову техніку, а й зброю, яка теж ламається. А три квадроцикли – це допомога із непомітною, швидкою доставкою боєкомплекту або евакуацією поранених, кажуть бійці. Там, де пікап не сховається або й не проїде – квадроцикли просто рятують, пояснюють хлопці.

Артилеристам 47-ї бригади привезли зарядні станції «Bluetti», 20 детекторів «Ванільний цукорок» і генератори.

«Ми не можемо допустити жодної паніки, хоча ситуація дуже важка. Наше завдання просте – не гратися в політику, рванути штангу і зробити все можливе. Я хочу сказати воїнам – вся країна з вами, вся країна на вас дивиться. І принаймні моя команда зробить все можливе для того, щоб і ваші бригади відчували, що про вас піклуються», – сказав Порошенко.