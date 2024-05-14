Політика

12:34 14.05.2024

Президент США підписав закон про заборону імпорту урану з Росії, повідомляє Білий дім

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Президент США підписав закон про заборону імпорту урану з Росії, повідомляє Білий дім

Президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану до США, повідомляє Білий дім.

"У понеділок, 13 травня 2024 року, президент підписав (...) "Закон про заборону імпорту російського урану", що забороняє імпорт неопроміненого низькозбагаченого урану, виробленого в Російській Федерації або російським підприємством", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що підписана Байденом заборона допоможе зміцнити "енергетичну та економічну безпеку" США завдяки зниженню "залежності від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики".

"Вона допоможе гарантувати безпеку нашого енергетичного сектора для майбутніх поколінь. І завдяки безпрецедентному федеральному фінансуванню в розмірі $2,72 млрд, яке конгрес нещодавно виділив на прохання президента, це дасть поштовх створенню нових збагачувальних потужностей у США і дасть чіткий сигнал промисловості про те, що ми прагнемо до довгострокового зростання в нашому ядерному секторі", - додав Салліван.

Раніше сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту урану з Росії.

За даними Міненерго США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, що використовували у понад 90 комерційних реакторах США, це робить її головним іноземним постачальником.

Теги: #байден #санкції #уран #сша

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