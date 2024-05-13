Посольство Сербії в Україні відновить роботу вперше з березня 2022 року, також незабаром відбудеться українсько-сербський бізнес-форум - Кулеба після перемовин з Вучичем

Президент Сербії Александр Вучич погодився провести українсько-сербський бізнес-форум найближчим часом, а також відновити роботу посольства Сербії в Україні вперше з березня 2022 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі із сербським президентом.

"Мене прийняв президент Республіки Сербія Александр Вучич, щоб продовжити їхній продуктивний діалог з президентом Володимиром Зеленським і виконати попередні домовленості між двома лідерами. Ми обговорили низку двосторонніх питань. Ми вдячні президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум найближчим часом, а також відновити роботу посольства Сербії в Україні вперше з березня 2022 року", - написав Кулеба в соцмережі Х.

За словами глави МЗС, "ці рішення підуть на користь розвитку обох наших народів".

Також сторони обговорили шлях двох країн до Європейського Союзу.

"Проєкт об'єднаної Європи буде сповнений тільки з приєднанням Східної Європи й Західних Балкан", - додав Кулеба.