Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь України найближчими тижнями
США найближчими тижнями повідомляють про поставку Україні нових пакетів зі зброєю, повідомила представник Держдепу Метью Міллер.
«Когда річ іде про особистий склад – це питання, на яке Україна повинна відповісти сама. Ми бачили кроки українського уряду в цьому напрямку. Що ми можемо зробити як партнер України – це продовжувати їх військову підтримку та допомогу їх економіці, і перш за все: все, что можем, чтобы они могли стоять на своих двух ногах», - сказав він на брифінгу 9 травня.
"Я можу запевнити, що буде більше оголошень в найближчі кілька тижнів", - сказав Міллер.
Також Міллер заявив, що Вашингтон вже прийняв ряд рішень з цього приводу, і нагадав про нещодавно прийнятих додаткових грошових поступах.