Віталій Кличко зустрівся з послами країн G7 та ЄС з нагоди Дня Європи

Мер Києва Віталій Кличко на День Європи провів зустріч з послами країн G7, ЄС та інших держав. Він наголосив, що майбутнє Європи сьогодні визначається в Україні, і збільшення обсягів допомоги – це інвестиція у мирне майбутнє Європи. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні, в День Європи, традиційно зустрівся з послами та дипломатами іноземних держав. У заході взяли участь 24 посли та 16 представників дипкорпусу - зокрема, держав Великої сімки, країн ЄС та інших держав. Вдячний усім партнерам Києва та України за допомогу, яку їхні країни надавали та надають в цей драматичний для нашої держави час. І послам та дипломатам - за те, що працюють в нашій столиці, в Україні і бачать ситуацію зсередини та доносять її до урядів своїх країн", - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив важливість посилення військової допомоги для перемоги України.

"Ще раз наголосив, що майбутнє Європи визначається в Україні! Бо наша держава б’ється сьогодні з агресором не тільки за свій суверенітет та територіальну цілісність, а й за мир і стабільність в Європі. Збільшення обсягів військової та іншої допомоги – це не тільки вияв солідарності з боку наших друзів. Це – інвестиція у мирне й успішне майбутнє Європи, в майбутнє світової демократії! Тому дуже важливо посилити сьогодні зусилля всіх партнерів, щоб Україна перемогла!" - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко взяв участь у саміті мерів європейських міст, що проходив у Парижі. Під час заходу наголошував на необхідності посилення підтримки України, збільшення військової та гуманітарної допомоги.