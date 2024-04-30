Політика

16:25 30.04.2024

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

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Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко передав бійцям 3 окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 нових пікапів Toyota Hilux, закуплених за кошти, виділені бригаді столицею, повідомляє пресслужба мера.

"Сьогодні передали бійцям 3 окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок – новеньких пікапів Toyota Hilux. Вони вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3 бригади місто виділило з бюджету 60 млн грн. На половину цих коштів уже закупили ці пікапи. Також сьогодні під ранок я повернувся з Донбасу. Відвіз допомогу кільком підрозділам на передову – fpv-дрони, системи Starlink. Столиця продовжує допомагати нашим захисникам. Від початку року Київ виділив із бюджету вже майже 6,5 млрд грн на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу!", - наголосив Кличко.

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Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін подякував столичній владі та громаді Києва за постійну допомогу військовим.

"Не потрібно пояснювати, що пікап - це найбільш адаптована машина для сучасного фронту. Ці автомобілі для нас украй важливі. Деякі з пікапів будемо використовувати для евакуації бійців, деякі - для підвезень, а деякі - для логістичних завдань. І всі авто працюватимуть на нашу спільну перемогу над російським агресором", - наголосив Максим Жорін.

Теги: #київ #допомога #армія #жорін

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