МЗС України про загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії: закликаємо шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу

Міністерство закордонних справ України занепокоєне загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв'язку з розглядом у грузинському парламенті законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Дотримання прав та свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до вирішення суспільно важливих питань є необхідними умовами для розбудови європейського майбутнього країни", - йдеться в коментарі, опублікованому на сайті відомства в четвер.

У МЗС зазначають, що коментарі прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований цей законопроєкт про іноагентів, викликають обурення.

"Використання імені нашої країни в такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", - наголошується в коментарі.

"Україна зацікавлена в мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, парламент Грузії в середу ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", депутати від опозиції в голосуванні участі не брали.

Засідання парламенту переривалося через дії депутатів від опозиції, які намагалися вигуками та стукотом зірвати виступи колег із правлячої партії "Грузинська мрія". Голова парламенту Шалва Папуашвілі закликав парламентських приставів вивести із зали засідань кількох опозиціонерів, після чого на знак протесту за ними пішли майже всі депутати від опозиції.

Паралельно з засіданням біля будівлі парламенту відбувалася акція опозиції. Увечері в середу на площі перед парламентом знову, як і в попередні дні, відбудеться маніфестація протесту.