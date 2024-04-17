Політика

20:31 17.04.2024

ПАРЄ визнала нелегітимним президента РФ Путіна, а РПЦ - інструментом пропаганди

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ПАРЄ визнала нелегітимним президента РФ Путіна, а РПЦ - інструментом пропаганди

Парламентська асамблея Ради Європи вважає нелегітимним президента Російської Федерації Володимира Путіна, а Російську православну церкву визнала інструментом російського впливу й пропаганди, що зафіксувала у своїй резолюції, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Резолюцію ПАРЄ щодо смерті Навального вдалося перетворити на ще один потужний документ з підтримки України та засудження агресії путіна! Щойно депутати асамблеї ухвалили резолюцію "Смерть Олексія Навального і необхідність протистояти тоталітарному режиму Володимира Путіна та його війні проти демократії". 87 голосів за. (...) Асамблея закликала: офіційно визнати нелегітимність путіна як президента рф... визнати РПЦ як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів", - написала Кравчук у фейсбуці в середу.

За словами Кравчук, у резолюції ПАРЄ наголошується, що з моменту приходу до влади Путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу.

"Асамблея ще раз підтвердила, що за путіна рф перетворилася на фактичну диктатуру... Документ нагадує, що путін перебуває при владі безперервно з 2000 року, а поправки до Конституції рф, прийняти в липні 2020 року й визнані нелегітимними Венеціанською комісією та Асамблеєю, дозволяють йому залишатися на посаді до 2036 року", - розповіла Кравчук.

Вона зазначила, що ПАРЄ також закликала держави - члени ЄС посилити режим санкцій проти Росії як держави - спонсора тероризму, а також проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Крім цього, за словами народної депутатки, резолюція містить заклик до держав - членів ЄС створити міжнародний механізм компенсації жертвам російської агресії проти України, до якого мають бути негайно переведені заморожені російські активи, а також спецтрибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Резолюція закликає держави забезпечити притягнення Росії до відповідальності за систематичне застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, яких зазнали тисячі ув'язнених у РФ, зокрема українські політв'язні, яких незаконно утримують у російських в'язницях із 2014 року, а також українські військовополонені.

"Окрім того, Асамблея підкреслила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи мають вважатися законними цілями військових атак", - зазначила Кравчук.

Теги: #рф #резолюція #парє

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