США мають намір запровадити санкції проти ІранСША мають намір запровадити санкції проти Ірану

Найближчими днями США мають намір запровадити санкції проти Ірану за атаку на Ізраїль, заявила міністр фінансів США Джанет Йєллен.

"Що стосується санкцій, я очікую, що ми почнемо додаткові дії проти Ірану найближчими днями", - цитує слова Йеллен видання Reuters.

За її словами, міністерство фінансів та державний департамент раніше вживали заходів щодо стримування "дестабілізуючої" поведінки Ірану, зменшуючи його здатність експортувати нафту.

"Очевидно, що Іран продовжує експортувати деяку кількість нафти. Можливо, ми можемо зробити більше. Я не хочу попередньо переглядати нашу фактичну діяльність щодо санкцій, але, звичайно, це залишається в центрі уваги як можлива сфера, яку ми можемо розглянути", – пояснила Єллен.

Міністерство фінансів США працювало над тим, щоб заручитися допомогою Китаю, партнерів G7 та інших великих світових постачальників, щоб підірвати здатність Ірану продовжувати експорт нафти та отримати мікроелектроніку, необхідну безпілотникам, які використовувалися для нападу на Ізраїль та продавалися Росії.