Політика

20:31 16.04.2024

Порошенко передав військовим ще 5 новітніх комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

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Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ «Ай-Петрі СВ». Це вітчизняна розробка, в яку Порошенко півроку тому інвестував 150 мільйонів гривень. За словами пʼятого президента, умови сучасної війни вимагають технологічних рішень, а кожна установка радіо-електронної боротьби рятує життя українських воїнів, техніку та зброю, якої й так вкрай не вистачає на передовій. 

«Сьогодні ми привезли ще 5 комплексів кіберзахисту «Ай-Петрі» особливому підрозділу, з яким маємо надзвичайно ефективний досвід співпраці», – говорить Порошенко. В комплекті з установками йдуть також нові пікапи, «Старлінки», зарядні станції для автономного живлення – все, що треба для мобільності екіпажів. 

Військовий стисло пояснює переваги нового обладнання: «сьогодні нам передали активні засоби протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ» для застосування їх у складі Сил оборони держави на різних напрямках, де визначить нам наше командування. На даний час декілька комплексів знаходяться в районах ведення бойових дій, в певних зонах відповідальності. Вони діють за єдиним замислом і планом та мають дуже успішні результати щодо боротьби та протидії технічним розвідкам противника».

«Противник використовує безпілотні літальні апарати, які ведуть розвідку позицій наших військ. Використовують такі безпілотні літальні апарати як Орлан, який здійснює ведення розвідки, Зала, Суперкам», – говорить боєць. Він констатує, що «Ай-Петрі» справляється з цими загрозами. 

«На тій ділянці, де зараз важко, потрібно від 25 до 30 таких комплексів», – пояснює військовий. Він розповідає, що командири екіпажів мають прямий звʼязок і з конструкторами та виробниками, щоб оперативно удосконалювати технологію, і з Порошенком, щоб оперативно вирішувати поточні питання. «Він дуже переймається цим питанням, саме технологічної боротьби. Тут є й елемент кіберборотьби», – пояснює представник підрозділу і додає: більш детально можна буде розказати згодом. 

«Перші інвестиції в розробку були зроблені більш як півроку тому», – нагадав Петро Порошенко. За його словами, перша партія з 5 комплексів вже кілька тижнів прикриває артилерійські бригади на Сході, і результати – дуже обнадійливі. «Підходимо до цього системно, стратегічно. Команда робить все можливе, щоб прискорити, зробити масштабування  виробництва, зробити додаткове інвестування. Щоб ми цього року виконали цю оборонну і виробничу програму», – пояснює Порошенко 

«Дякуємо Петру Олексійовичу, його фонду, всій його команді за надані нам засоби і комплекси протидії технічним розвідкам. Шлях до перемоги – це коли ми будемо єдині, консолідовані, шдях до перемоги – в єднанні», – наголошує військовий. 

Теги: #порошенко #реб #ай_петрі

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