Політика

07:10 15.04.2024

НАТО засуджує атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стримування

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НАТО засуджує атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стримування

У Північноатлантичному альянсі засудили нещодавню масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль, повідомила речниця НАТО Фара Дахлалла.

"Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", - зазначила речниця.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і рекомендував йому, щоб держава утрималася від нанесення удару у відповідь по Ірану.

 

 

 

Теги: #нато #ізраїль #іран

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