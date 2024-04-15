НАТО засуджує атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стримування

У Північноатлантичному альянсі засудили нещодавню масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль, повідомила речниця НАТО Фара Дахлалла.

"Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", - зазначила речниця.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і рекомендував йому, щоб держава утрималася від нанесення удару у відповідь по Ірану.