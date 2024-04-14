Політика

21:12 14.04.2024

Саме такі гарантії безпеки потрібні Україні - Порошенко про дії союзників Ізраїлю

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Саме такі гарантії безпеки потрібні Україні - Порошенко про дії союзників Ізраїлю

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко засудив масовану комбіновану атаку Ірану проти Ізраїлю і зазначив, що злагоджені дії союзників Ізраїлю є прикладом справжніх гарантій безпеки, яких потребує Україна.

"Ми в Україні як ніхто знаємо, з чим довелося зіткнутися сьогодні нашим ізраїльським друзям і партнерам. І знають, як покласти цьому край. Колективні злагоджені дії союзників, зокрема із задіянням авіації США, Великої Британії, Франції, дозволили дати справді потужну відсіч. Як і  продемонстрували силу справжніх безпекових гарантій, якими вони і мають бути, зокрема й для України", - написав Порошенко у фейсбуці у неділю.

За його словами, однією з причин саме такої ескалації проти Ізраїлю став досвід, набутий в Україні "колективним агресором". "Треба зупинити зло там, де воно кинуло свій головний виклик, — в Україні. Переможемо ми — переможе Вільний світ. Так і буде!", - резюмував Порошенко.

 

 

 

Теги: #ізраїль #гарантії #євросолідарність

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