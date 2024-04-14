Політика

19:03 14.04.2024

ЄС підтвердив прихильність деескалації на Близькому Сході

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ЄС підтвердив прихильність деескалації на Близькому Сході

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у зв'язку з ударами Ірану по Ізраїлю в заяві від імені Євросоюзу підтвердив готовність спільноти сприяти деескалації на Близькому Сході.

"ЄС, як і раніше, рішуче налаштований зробити внесок у деескалацію і безпеку регіону і з цією метою перебуває в тісному контакті з усіма сторонами", - ідеться в комюніке, опублікованому в неділю в Брюсселі.

Боррель назвав іранську атаку "безпрецедентною ескалацією і загрозою регіональній безпеці". Він заявив, що "ЄС найрішучішим чином засуджує удари безпілотників і ракет Ірану по Ізраїлю".

Глава європейської дипломатії запевнив у прихильності Євросоюзу безпеці Ізраїлю. За його словами, у цій надзвичайно напруженій ситуації в регіоні подальша ескалація не може служити нічиїм інтересам. Він закликав усі сторони проявляти максимальну стриманість.

Крім того, Боррель оголосив у зв'язку з іранськими ударами по Ізраїлю про скликання 16 квітня позачергової наради міністрів закордонних справ ЄС у форматі відеоконференції.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками. Пізніше представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що приблизно 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО.

 

 

Теги: #євросоюз #позиція #близький_схід

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