Політика

21:10 08.04.2024

Можливість припинення вогню в Газі тепер залежить від відповіді ХАМАС на мирні пропозиції

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Можливість припинення вогню в Газі тепер залежить від відповіді ХАМАС на мирні пропозиції

Дії угруповання ХАМАС відтепер визначають, чи вдасться домогтися перемир'я в Секторі Гази, заявив у понеділок радник Білого дому Джон Кірбі.

"Наприкінці минулих вихідних відповідну пропозицію передали ХАМАС. І зараз настала черга ХАМАС показати себе з найкращого боку", - наводять західні ЗМІ його слова, сказані журналістам.

Він висловив надію на якнайшвидше укладення угоди. Також Кірбі сказав, що напередодні до Сектору Гази прослідували 300 вантажівок із гумдопомогою, але Вашингтон продовжить впливати на Ізраїль, щоб він пропускав в анклав більше допомоги.

Напередодні в Каїрі проходили переговори за участю представників Єгипту, Катару, США, Ізраїлю та ХАМАС. Джерела заявили телеканалу "Аль-Кахера", що на переговорах вдалося досягти успіху: обидві сторони пішли на поступки. Компроміси стосувалися звільнення заручників, повернення переміщених осіб на північ Сектору Гази, причому за переміщеннями жителів могли б стежити сили арабських держав у присутності ізраїльських сил безпеки. За даними телеканалу, делегації ХАМАС і Катару покинули Каїр і повернуться протягом двох днів, щоб узгодити умови остаточної угоди.

Джерела порталу Ynet зазначали, що ХАМАС отримала "значні" пропозиції щодо повернення переміщених осіб, присутності в секторі ізраїльських військ, звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів. Тепер Ізраїль очікує відповіді ХАМАС, яка може бути і негативною, зазначили джерела. При цьому минулими вихідними очільник МЗС Ізраїлю Ісраель Кац зазначав, що на каїрських переговорах сторони ближче, ніж будь-коли раніше з часу попереднього перемир'я в листопаді минулого року, до угоди про припинення вогню. Водночас з'являлася інформація, що, на думку ХАМАС, на переговорах у Каїрі не прозвучало чогось нового щодо ключових вимог угруповання.

Неназваний представник ізраїльської влади сказав The Times of Israel, що, незважаючи на оптимістичні повідомлення про каїрські переговори, між сторонами зберігаються серйозні розбіжності; нинішні дискусії концентруються навколо проблеми повернення переміщених осіб. До того ж ХАМАС ще не надала списку ув'язнених, звільнення яких домагається, а Ізраїль - списку тих, кому бажає дати свободу. Джерело зробило висновок, що наразі лідер ХАМАС Яхья Сінвар відчуває себе у виграшному становищі.

Ізраїльська газета The Jerusalem Post раніше інформувала, що в неділю ХАМАС повторила свої вимоги до угоди: припинення вогню на постійній основі, виведення ізраїльських військ із Гази, повернення переміщених осіб та обмін палестинських ув'язнених на ізраїльських заручників, яких утримують у Газі.

Газета "Аль-Арабі аль-Джадід" із посиланням на джерела в Єгипті передавала, що пропозиція, передана ХАМАС, передбачає шість тижнів припинення вогню, звільнення 40 заручників із полону ХАМАС, часткове повернення переміщених осіб. Однак мови про постійне припинення вогню не йшлося. Також прозвучала ідея про триденне перемир'я у зв'язку з Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам) - святом на честь закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

Тим часом, у понеділок палестинці почали повертатися в Хан-Юніс - друге за величиною місто анклаву, яке сильно постраждало під час боїв між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і палестинськими угрупованнями.

 

 

Теги: #сша #хамас #ізраїль #позиція

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