"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради ВР

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Ми відправили запит голові Верховної Ради, до нього долучилися депутати різних фракцій із вимогою зробити погоджувальні ради публічними", - сказала Геращенко на брифінгу в п'ятницю.

Вона додала, що ці засідання можна записувати, а потім викладати на інтернет-ресурсах Верховної Ради, "як відбувалися ці ради, які рішення там ухвалювали, хто який порядок денний відстоював".

"Люди хочуть знати, як формується порядок денний і чому саме ці чи інші законопроєкти виносять на розгляд", - наголосила народна депутатка.