Кличко ініціював вирішення проблеми житла для переселенців по всій країні

Мер Києва Віталій Кличко направив звернення до Верховної Ради та уряду з пропозиціями щодо вирішення проблеми житла для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, він запропонував відновити норму про безоплатну передачу забудовниками частини квартир у зведених будинках громаді. Про це повідомляє сайт КМДА.

"У 2011 році Верховна Рада України звільнила забудовників від передачі частини житлової площі, окрім пайового внеску, а у 2021 році скасовано і його. Це позбавило органи місцевого самоврядування можливості забезпечувати житлом пільговиків. Державою затверджено Стратегію державної політики щодо впота операційний план заходів з її реалізації. Але щоб їх реалізувати, потрібно внести зміни до цілої низки законів та нормативно-правових актів", – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що сьогодні гарантоване державою право на забезпечення житлом пільгових категорій реалізують органи місцевого самоврядування. Зокрема, Київ імплементував усі передбачені законом пільги та компенсації в міські цільові програми. Крім цього, зареєстровані ВПО, як і кияни, можуть отримувати прямі виплати, влаштувати дітей до садочків та шкіл, отримувати медичну допомогу, соціальні послуги тощо. Тільки за програмою "Турбота. Назустріч киянам" з бюджету Києва надано послуги понад 93 тисячам ВПО на 107 млн грн. Понад 27 тисяч дітей із статусом ВПО влаштовано до комунальних закладів освіти, ще понад 1 700 осіб – до закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

"Для забезпечення внутрішніх переселенців житлом, що лишається найбільшою проблемою, Київ реалізував та розпочав низку проєктів. Для їхнього тимчасового проживання закуплено 113 квартир, у які вселено 379 осіб. Ще 567 квартир закупили для передачі в оренду з правом переважного викупу строком до 10 років пільговим категоріям, зокрема і ВПО, які потребують житла. Спільно з Маріуполем реалізовуємо проєкт із надання тимчасового житла для маріупольців у столиці. Водночас з наданого Фондом держмайна переліку приміщень у Києві жоден з гуртожитків не придатний до заселення, а відремонтувати або реконструювати їх у стислі терміни теж неможливо", – зазначив мер Києва.

Віталій Кличко у своїх листах до голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра та Уповноваженого з прав людини звернув увагу на необхідність комплексного підходу до вирішення житлової проблеми ВПО.

Він запропонував запровадити електронний кабінет ВПО та інтегрувати його в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. А також створити єдину базу житлових та інших приміщень, придатних для тимчасового проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, Віталій Кличко запропонував прийняти державну цільову програму забезпечення житлом, зокрема ВПО; державну програму інтеграції ВПО; порядок міжгалузевої взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій для допомоги внутрішньо переміщеним особам; протокол (механізм) оцінки потреб та збору даних про ВПО для їх подальшого задоволення з урахуванням критеріїв уразливості.

Мер Києва наголосив, що потрібно відновити обов’язок замовників об’єктів будівництва (інвесторів) передавати безоплатно до комунальної власності визначену частину житлових приміщень у зведеному будинку для забезпечення соціальним житлом осіб, які мають на нього право.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював створення Київської платформи задля допомоги ВПО, які переїхали до столиці.