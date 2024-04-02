Глобальний саміт миру має максимально залучити країни Глобального Півдня - посол Італії в Україні

Глобальний саміт миру має бути організований тільки тоді, коли буде впевненість, що в ньому візьме участь достатня кількість країн Глобального Півдня, сказав посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" посол Дзадзо зазначив, що Італія підтримує українську Формулу миру і план із 10 пунктів, який повністю відповідає принципам Організації Об'єднаних Націй.

"Проте ми завжди просимо Україну не поспішати. Ви маєте переконатися, що отримаєте необхідну підтримку від переважної більшості країн Глобального Півдня. Латинську Америку, африканські країни та країни Азії ще потрібно переконати. Тому що це справжня проблема. Ми підтримуємо Глобальний саміт миру, але він має бути організований тільки тоді, коли ми будемо впевнені, що в ньому візьме участь достатня кількість країн Глобального Півдня", - сказав посол.

Він наголосив на важливості того, щоб на саміті були присутні країни БРІКС, Китай, Індія, Бразилія і Південна Африка. Також Дзадзо розповів, що Італія допомагає Україні залучити країни до участі в саміті.

"І ми намагаємося допомогти. Не лише ми. Тому це наш ключовий момент: будь ласка, проводьте цей саміт тільки тоді, коли ви будете впевнені, що у вас є такі великі стейкхолдери. Тому що проведення саміту без, наприклад, Індії та Китаю не буде продуктивним. Я наголошую, що Італія виступає за і підтримує всі 10 пунктів Формули миру. Єдиною проблемою є залучення країн Глобального Півдня", - наголосив посол.