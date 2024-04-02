Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Інформація про загальний обсяг військової підтримки України з боку Італії не розголошується, проте військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується, заявив посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" посол зазначив, що в Італії "через історичні та культурні причини дуже сильний пацифістський рух".

"Нещодавнє опитування засвідчило, що переважна більшість виступає за економічну та гуманітарну підтримку України, але трохи більше ніж 50% наших громадян виступають проти військових поставок. Скептично до цього ставляться і деякі політичні партії. В нашій країні інформація про види та обсяги військової допомоги Україні тримається в таємниці. Однак цю військову підтримку високо цінує український уряд. Вони знають, що ми дуже багато допомагаємо", - розповів Дзадзо.

Посол нагадав, що нещодавно Україна й Італія підписали двосторонню угоду про співпрацю у безпековій сфері.

"Ми затвердили вісім пакетів військової допомоги на сьогодні й маємо намір підтримувати такий самий рівень додаткової військової підтримки у 2024 році", - сказав дипломат.

Він зазначив, що Франція раніше також не розкривала інформацію про військову допомогу Україні, але зараз вирішила це змінити.

"Побачимо, можливо, колись Італія також розкриє ці дані. Однак для України важливо те, що країна продовжує отримувати допомогу. Це головне. Ба більше, Італія є і завжди буде надійним союзником, ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні", - наголосив Дзадзо.

Крім цього, він додав, що Італія має сильну оборонну промисловість, і Україна в цьому зацікавлена.

Дзадзо нагадав у цьому контексті, що делегації найбільших італійських компаній приїжджали до Києва кілька місяців тому, зокрема Leonardo S. p. A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles, FAE Group S. p. A. і MBDA, і вони підписали двосторонню угоду з Україною.

"Коли йдеться про інвестування, завжди постає питання воєнних ризиків і страхування. У всіх цих сферах триває співпраця, і я впевнений, що незабаром з'являться конкретні інвестиції", - пояснив посол.

Окремо він наголосив, що європейська оборонна промисловість дуже інтегрована. Дзадзо зазначив, що Італія має міцні зв'язки з оборонною промисловістю інших країн, "а не тільки з Францією, як дехто може подумати, оскільки Україна отримала італійсько-французький зенітно-ракетний комплекс SAMP/T".

"Крім того, багато озброєнь, які Велика Британія постачає в Україну, мають італійські деталі, тому що є також італійське спільне виробництво", - розповів посол.

Раніше італійське видання Il Foglio повідомляло, що Італія витратила на військову допомогу Україні 2,2 мільярда євро, що "втричі більше за офіційну цифру".