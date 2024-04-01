Політика

16:42 01.04.2024

На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

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Опозиційна Республіканська народна партія (РНП) із невеликим відривом від правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) здобула перемогу на муніципальних виборах у Туреччині, свідчать результати підрахунку 100% голосів.

Згідно з результатами, які наводить газета "Сабах", РНП набрала 37,76% голосів, а ПСР президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заручилася підтримкою 35,48% виборців. Далі йде партія "Нове благоденство" з 6,19% голосів, а за нею - Демократична партія, яка отримала підтримку 5,7% електорату.

Ультраправа Партія націоналістичного руху за підсумками підрахунку отримала 5,99% голосів, а Хороша партія - 3,77%.

Чинний мер Стамбула, член РНП Екрем Імамоглу лідирував на виборах голови міської адміністрації з 51,14% голосів. Його найближчий опонент, кандидат від ПСР Мурат Курум набрав 39,59% голосів.

РНП змогла утримати позиції також в Анкарі та Ізмірі. Так, Мансур Яваш залишився мером Анкари, отримавши підтримку 60,38% електорату; Джеміль Тугай, кандидат від РНП на посаду мера в Ізмірі, також випередив своїх опонентів.

Ще до підрахунку всіх голосів Ердоган визнав, що його партія на місцевих виборах, що відбулися у країні, зазнала поразки. Виступаючи в штабі правлячої ПСР, він заявив, що "незалежно від результатів, переможцем цих виборів стане насамперед демократія".

За даними "Анадолу", президент обіцяв продовжити роботу над покращенням добробуту і безпеки жителів Туреччини, а також посилити міжнародну роль країни.

У Туреччині напередодні відбулося голосування на виборах голів муніципалітетів.

Понад два десятиліття в Туреччині домінувала ПСР президента Ердогана.

 

Теги: #вибори #туреччина

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