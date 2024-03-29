Політика

17:03 29.03.2024

Чутки про комунальний колапс у Києві – фейк

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Чутки про комунальний колапс у Києві – фейк

Інформація про те, що в Києві нібито тотальний комунальний колапс, яку поширюють Telegram-канали, є фейком. Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій.

"Раніше в столиці повністю затоплювало метро, місто заливало нечистотами на день народження Зеленського, а цього разу відходи виплеснулися на бульварі Верховної Ради. Київ продовжує перетворюватися на "фекальну Венецію". Таку інформацію поширюють пропагандистські Telegram-канали. Мета просування тез про нібито тотальний комунальний колапс в Україні та столиці зокрема – навʼязування наративу про "неспроможну державу", де "лише росія може навести лад", - заявили у Центрі стратегічних комунікацій. 

В Центрі зазначають, що 26 березня на столичному бульварі Верховної Ради, 7а дійсно сталося пошкодження інженерних мереж. Але йшлося про прорив водопровідної магістралі діаметром 600 мм. Внаслідок чого стався витік води на проїжджу частину бульвару, про що повідомляли в КМДА. Над усуненням наслідків працювали фахівці "Київводоканалу".

Раніше фракція "УДАР Віталія Кличка" в Київраді звернулася до СБУ з приводу поширення недостовірної та маніпулятивної інформації щодо нібито загрози підтоплення станцій метро. Такі фейки та маніпуляції зменшують рівень довіри до Київського метрополітену як надійного цілодобового укриття та безпечного транспорту і можуть бути використані державою-агресором для підривної діяльності проти України, зазначили депутати у зверненні до СБУ.

 

Теги: #фейк #комунальні #удар_віталія_кличка

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