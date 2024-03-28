Політика

19:46 28.03.2024

Кулеба: Вето РФ на продовження мандата групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР, - це фактично визнання провини

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Кулеба: Вето РФ на продовження мандата групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР, - це фактично визнання провини

Вето РФ на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження мандата групи експертів Комітету з питань санкцій проти КНДР є фактично визнанням провини, Москва більше не приховує військового співробітництва з Пхеньяном.

"Сьогодні Росія стала єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про продовження мандата Групи експертів Комітету з питань санкцій 1718, що стежить за дотриманням санкцій, зокрема ембарго на постачання зброї, щодо Північної Кореї. Це фактично визнання провини. Москва більше не приховує свого військового співробітництва з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів усупереч санкціям, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", - написав Кулеба в соцмережі Х.

За словами міністра, сьогоднішнє голосування - ще один приклад того, як незаконна присутність Росії в Раді Безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку.

"Ми закликаємо всі миролюбні країни рішуче засудити вето Росії та підтримати Україну в боротьбі з російською агресією і поширенням терору та беззаконня в усьому світі", - закликав Кулеба.

Також він прикріпив до поста фотографію, на якій зображена північнокорейська ракета, випущена по Харкову на початку цього року.

"Ми повинні перемогти путінський режим рішучими й колективними діями, щоб такі жахливі фотографії не з'являлися в інших країнах і частинах світу", - заявив глава МЗС.

 

Теги: #рф #кндр #вето

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