Події
14:50 02.10.2025

Єврокомісарка Кос про часовий ліміт для обходу вето Угорщини: Важливо знайти рішення

Єврокомісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос заявила, що не встановлюватиме часових лімітів для подолання вето Угорщини на процес європейської інтеграції України, але висловила впевненість у можливості відкриття всіх шести кластерів переговорів про вступ України до ЄС вже до кінця поточного 2025 року.

"Я не стала б встановлювати часові рамки. Нам потрібно знайти рішення. Але я впевнена, що ми зможемо відкрити всі шість кластерів ще цього року — під час головування Данії у Раді ЄС", – сказала Кос в ексклюзивному інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

В цьому контексті єврокомісарка нагадала, що 1 жовтня у Києві з візитом також перебувала з візитом міністр Данії у справах Європи.

"Щодо пошуку рішення з Угорщиною, я не можу сказати, коли саме це станеться — тим більше, що ми можемо почати впроваджувати реформи вже завтра", - пояснила Кос.

