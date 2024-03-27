Політика

17:26 27.03.2024

Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

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Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що основна мета його першого візиту до Індії цього тижня - зміцнення українсько-індійських відносин.

"Я вже оголосив, що цього тижня на запрошення мого індійського колеги, доктора Субраманьяма Джайшанкара, я здійсню візит до Нью-Делі. Це буде мій перший візит до цієї країни та перший візит міністра закордонних справ України до Індії за останні сім років. Метою цього візиту є зміцнення українсько-індійських відносин", - сказав він під час онлайн-брифінгу з іноземними ЗМІ, перебуваючи у Варшаві.

Кулеба нагадав, що тиждень тому президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої було порушено питання двостороннього співробітництва, торгівлі та майбутнього Глобального саміту миру.

"Мій візит допоможе втілити в життя досягнуті домовленості та продовжити розвиток наших зв'язків. Україна розглядає Індію як важливу глобальну державу з потужним міжнародним голосом. Ми впевнені, що тісна співпраця буде корисна обом нашим країнам", - наголосив міністр.

Кулеба поінформував, що під час його візиту до Нью-Делі заплановано низку переговорів, зокрема між міністрами закордонних справ, а також засідання українсько-індійської міжурядової комісії.

Як повідомлялося, 3 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар у телефонній розмові обговорили співробітництво щодо Формули миру й домовилися провести найближчим часом перше з 2018 року засідання індійсько-української міжурядової комісії.

Теги: #індія #кулеба

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