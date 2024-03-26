Політика

14:13 26.03.2024

Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

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Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що отримує від Берліна "роздратовані коментарі" після відповідей на запитання про постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Відповідаючи на запитання в інтерв'ю Politico про те, яка ситуація з ракетами Taurus, які Київ хоче отримати від Німеччини, Кулеба сказав, що "втомився відповідати на це запитання".

"Можете мене цитувати, я не проти. Але щоразу, коли я відповідаю на запитання (про Taurus - ІФ-У), я отримую роздратовані коментарі у відповідь із Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - сказав Кулеба.

Минулого тижня повідомлялося, що США закликали Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру й нафтові об'єкти, побоюючись, що удари українських дронів призведуть до зростання світових цін на енергоносії. Кулеба не підтвердив це, але на запитання, чи відчуває він іноді, що "західні союзники хочуть, щоб Україна воювала однією рукою", він відповів: "Так, відчуваю".

Міністр подякував Заходу за всю надану підтримку, але висловив занепокоєння тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичайного способу ведення політики".

Як пише Politico, глава МЗС описав "порочне коло: зброю затримують або постачають у недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що Україна відступає, і Україна не може перемогти, і союзники запитують себе, чому вони повинні надати Україні зброю, яка "змінює правила гри".

"Але вся ця картина реальності, яку ви собі малюєте, є наслідком одного простого факту - українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", - сказав він.

Кулеба також привітав рішучу позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що Європа не може виключати відправлення наземних військ в Україну.

Водночас глава МЗС знову наголосив, що Україна ніколи не просила про "європейські війська на фронті". Але він вважає, що лідери ЄС мають звикнути до думки, що "цей день може настати".

"Я чудово розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це легковажність, яку європейці просто не можуть собі дозволити - ні собі, ні своїм дітям. Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, Путін не зупиниться", - заявив Кулеба.

 

Теги: #кулеба #taurus

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