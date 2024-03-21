Війна Росії проти України - питання виживання не лише для України, а й для режиму Путіна - заступник голови МЗС

Війна Росії проти України - питання виживання не лише для України, а й для режиму Путіна, а також усієї Європи, заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

"Це для нас екзистенційна війна. Але проблема в тому, що для Путіна це теж екзистенційна війна, для його режиму. Щоб залишитися при владі, він змушений продовжувати цю війну", - сказав Точицький під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він наголосив, що для України та вільного світу важлива перемога у війні, бо це означає відновлення світового правопорядку.

"Настав час для нас зрозуміти, що ця війна екзистенційна не лише для України та її європейського шляху, а для того, щоб відновити мир у Європі, створити умови, щоб повернути мир до всіх її територій", - сказав Точицький.

Заступник глави МЗС також подякував партнерам за коаліції та закликав створювати нові на підтримку України.

"Я сподіваюся, що ми разом не лише демонструємо чудову співпрацю, а вперше це буде чудова співпраця між ЄС і НАТО", - наголосив дипломат.

21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.