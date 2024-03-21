Політика

20:46 21.03.2024

Путін весь час ескалує війну проти України й робитиме це далі – міністр оборони Естонії

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Путін весь час ескалує війну проти України й робитиме це далі – міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що РФ весь час ескалує ситуацію під час війни проти України, мета Путіна - показати слабкість Заходу, і він хотів би відновити російську імперію.

"Коли ми дивимося на ситуацію на полі бою зараз, і на події минулої ночі, ми бачимо, що росіяни робитимуть більше, і вони намагатимуться ескалувати. Путін весь час ескалував цю війну. І на щастя, ми маємо сказати, що Україна досягла успіху в тому, щоб дати відсіч. Але щодня відбувається ескалація", - сказав Певкур під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Міністр зазначив, що деескалація - це вихід російських військ з української території, але окупанти "все ще хочуть рухатися вперед".

"Тож у подальшому, імовірно, ми побачимо, що в Путіна будуть більше розв'язані руки, і в нього більше немає кордонів", - додав Певкур.

Також він поставив запитання, чому "ми опинилися в цій ситуації" і чому Захід не може надіслати достатньо допомоги Україні, яка необхідна, щоб витіснити Росію.

"Ми маємо подивитися на деякі факти, один з яких полягає в тому, що в країнах-членах Європейського Союзу інвестиції в оборону з 1999 року до повної ескалації війни у 2022 році в Україні становили лише на 19,7% більше. Зростання витрат на оборону становило 19,7%. За цей час витрати на оборону Росії зросли до 292%", - зазначив міністр оборони.

Зокрема, він наголосив, що Росія готувалася до великої війни, "як багато хто говорить, війні з НАТО". Однак зараз не готова до повномасштабної війни з Альянсом.

"Кінцева мета Путіна - не Україна, кінцева мета - показати, що Захід слабкий, НАТО не функціонує і, звісно, він хотів би відновити також російську стару імперію. Отже, є багато причин, чому Путін хоче ескалації, і наше завдання зараз - з'ясувати, що ми робитимемо або як ми вирішуватимемо це, знаючи, що Путін ескалуватиме також найближчими місяцями і, можливо, навіть тижнями", - заявив Певкур.

Крім того, він зазначив, що Путіна не переобрано президентом РФ, його перепризначено, оскільки в країні було ніяких виборів.

Теги: #рф #війна #естонія

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