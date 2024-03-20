Політика

16:00 20.03.2024

Арахамія спростував чутки про розпад монобільшості в парламенті

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Арахамія спростував чутки про розпад монобільшості в парламенті

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія побічно спростував чутки про розпад монобільшості у Верховній Раді.

"З 2019 року з деякою регулярністю ми дізнаємося, що монобільшості не існує. За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів з моменту проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Усім би так розпадатися", - написав Арахамія в телеграмі в середу.

 

Теги: #слуга_народу #арахамія

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