Арахамія спростував чутки про розпад монобільшості в парламенті

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія побічно спростував чутки про розпад монобільшості у Верховній Раді.

"З 2019 року з деякою регулярністю ми дізнаємося, що монобільшості не існує. За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів з моменту проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Усім би так розпадатися", - написав Арахамія в телеграмі в середу.