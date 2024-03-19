Політика

16:59 19.03.2024

Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

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Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє пресслужба президента.

Зазначено, що українську делегацію очолює глава Офісу президента Андрій Єрмак, сьогоднішні переговори провів заступник глави ОП Ігор Жовква.

Своєю чергою естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.

"Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну - у співвідношенні до свого ВВП - допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов'язання однозначно мають бути обопільними", - зазначив Жовква.

Сторони також розпочали роботу над проєктом угоди та узгодили графік подальших переговорів.

 

Теги: #угода #естонія

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