Політика

15:37 18.03.2024

Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з гумдопомоги Україні - Стефанчук

1 хв читати
Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з гумдопомоги Україні - Стефанчук

Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Наголосив на важливості посилення гуманітарної допомоги Україні. Переконаний, Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні", - написав Стефанчук у фейсбуці в понеділок за підсумками своєї зустрічі з федеральним президентом Австрії Александером ван дер Беленом.

Спікер парламенту наголосив, що для України важлива будь-яка гуманітарна допомога: автомобілі швидкої допомоги, протезування поранених воїнів і постраждалих цивільних осіб, їх реабілітація, будівельна та комунальна техніка, необхідна для функціонування територіальних громад.

"Порушили тему гуманітарного розмінування. Сподіваюся на продовження допомоги з боку Австрії у цій сфері", - наголосив Стефанчук.

Він також розповів, що на зустрічі було приділено увагу європейській інтеграції України, перебігу реформ, реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Наостанок порушили тему так званих виборів у рф. Псевдовиборів, до яких не було допущено жодного опозиційного кандидата й жодного міжнародного спостерігача. Ці так звані вибори - вирок для росії. І Україна не визнає їх, враховуючи те, що "голосування" відбулося на тимчасово окупованих територіях України", - наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, Стефанчук 18-19 березня перебуває з робочим візитом в Австрії для участі в дев'ятій конференції спікерів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону.

 

Теги: #австрія #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 18.03.2024
Україна відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії

Україна відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії

12:33 16.03.2024
Стефанчук: найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію проходять у профільному комітеті

Стефанчук: найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію проходять у профільному комітеті

10:15 29.02.2024
Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

13:45 25.02.2024
Парламентський саміт Кримської платформи цього року відбудеться в Латвії - Стефанчук

Парламентський саміт Кримської платформи цього року відбудеться в Латвії - Стефанчук

13:44 25.02.2024
Стефанчук анонсував подію з просування інтересів України в Конгресі США

Стефанчук анонсував подію з просування інтересів України в Конгресі США

13:15 25.02.2024
Запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті - основне питання на зустрічах нардепів із колегами з парламентів країн Альянсу - Стефанчук

Запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті - основне питання на зустрічах нардепів із колегами з парламентів країн Альянсу - Стефанчук

15:03 12.02.2024
Австрія розглядає шляхи виходу із газових контрактів із "Газпромом" - міністр енергетики

Австрія розглядає шляхи виходу із газових контрактів із "Газпромом" - міністр енергетики

11:56 07.02.2024
Австрія відмовила в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка - Der Standard

Австрія відмовила в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка - Der Standard

15:24 16.01.2024
Разумков запропонував ДБР відкрити справу проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацоборони

Разумков запропонував ДБР відкрити справу проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацоборони

17:02 12.01.2024
Стефанчук обговорив із Пріцкер подальшу фінансову та військову підтримку України

Стефанчук обговорив із Пріцкер подальшу фінансову та військову підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Євроради закликав зміцнити оборонний потенціал Європи, перейти в режим "воєнної економіки"

ЄС: Російські вибори на тимчасово окупованих територіях України незаконні

Жодної легітимності в імітації російських виборів немає - Зеленський

Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

ОСТАННЄ

Глава Євроради закликав зміцнити оборонний потенціал Європи, перейти в режим "воєнної економіки"

Комітет із нацбезпеки обговорив поправки щодо регламентації вилучення транспорту в законопроєкті про мобілізацію - Фріз

Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

ЄС: Російські вибори на тимчасово окупованих територіях України незаконні

У МЗС Польщі прокоментували президентські вибори до РФ

Жодної легітимності в імітації російських виборів немає - Зеленський

Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

Президент Хорватії візьме участь у парламентських виборах і в разі перемоги залишить посаду

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА