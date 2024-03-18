Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з гумдопомоги Україні - Стефанчук

Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Наголосив на важливості посилення гуманітарної допомоги Україні. Переконаний, Австрія здатна очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні", - написав Стефанчук у фейсбуці в понеділок за підсумками своєї зустрічі з федеральним президентом Австрії Александером ван дер Беленом.

Спікер парламенту наголосив, що для України важлива будь-яка гуманітарна допомога: автомобілі швидкої допомоги, протезування поранених воїнів і постраждалих цивільних осіб, їх реабілітація, будівельна та комунальна техніка, необхідна для функціонування територіальних громад.

"Порушили тему гуманітарного розмінування. Сподіваюся на продовження допомоги з боку Австрії у цій сфері", - наголосив Стефанчук.

Він також розповів, що на зустрічі було приділено увагу європейській інтеграції України, перебігу реформ, реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Наостанок порушили тему так званих виборів у рф. Псевдовиборів, до яких не було допущено жодного опозиційного кандидата й жодного міжнародного спостерігача. Ці так звані вибори - вирок для росії. І Україна не визнає їх, враховуючи те, що "голосування" відбулося на тимчасово окупованих територіях України", - наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, Стефанчук 18-19 березня перебуває з робочим візитом в Австрії для участі в дев'ятій конференції спікерів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону.