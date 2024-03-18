Політика

15:15 18.03.2024

Комітет із нацбезпеки обговорив поправки щодо регламентації вилучення транспорту в законопроєкті про мобілізацію - Фріз

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Комітет із нацбезпеки обговорив поправки щодо регламентації вилучення транспорту в законопроєкті про мобілізацію - Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні в понеділок продовжив розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію та обговорив розділ, що регламентує питання вилучення транспортних засобів, розповіла народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Враховано поправки, згідно з якими Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не може давати розпорядження щодо продажу/перереєстрації транспортних засобів іншим особам та установам", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Вона наголосила, що повернення транспортних засобів власнику має здійснюватися протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

"Порядок, обсяг і визначення суб'єктів, у яких буде вилучатися транспорт, регулюватиме Кабмін", - зазначила народна депутатка.

За словами Фріз, триває дискусія щодо визначення в законі граничного об'єму транспортних засобів, згідно з яким можна буде їх вилучати у підприємства.

"Є необхідність унеможливити зловживання з боку ТЦК СП, коли в одного підприємства забирають усі транспортні засоби, а в іншого, за "дивним збігом обставин" - жодного. Рішення з цього питання відкладено до отримання інформації від уряду щодо існуючого порядку вилучення", - розповіла Фріз.

Вона також зазначила, що наразі комітет розглянув уже 875 поправок.

"Завтра комітет продовжить роботу над цим законопроєктом. Окрім цього планується розглянути до другого читання законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" (№10313)", - повідомила Фріз.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

До другого читання законопроєкту надійшло понад 4 тисячі поправок.

Теги: #мобілізація #фріз

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