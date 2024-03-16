Політика

11:27 16.03.2024

Єрмак обговорив із головним радником президента Бразилії підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії

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Єрмак обговорив із головним радником президента Бразилії підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом, під час якої сторони обговорили підготовку першого Глобального саміту миру в Швейцарії, повідомляє пресслужба президента.

"Як розповів Андрій Єрмак, Україна активно працює над залученням до участі в установчому саміті якомога ширшого кола країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН, принципи суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

Очільник ОП також наголосив на важливості участі якомога більшої кількості держав для вироблення їхніми лідерами спільного рішення щодо справедливого завершення війни та відновлення сталого миру в Україні.

Окрім цього, Єрмак поінформував співрозмовника про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури України, зокрема житлового району Одеси, внаслідок чого загинуло понад півтора десятки людей. Серед жертв, зокрема, й рятувальники, які прибули для надання допомоги постраждалим.

"...Глава Офісу Президента наголосив на важливості забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі та функціонування "зернового коридору" для глобальної продовольчої стабільності", - зазначають у пресслужбі.

 

Теги: #єрмак #саміт_миру

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