Франція, Німеччина і Польща єдині і мають намір ніколи не дозволити Росії перемогти - Макрон

Франція, Німеччина і Польща в питанні війни в Україні "єдині, сповнені рішучості" і "мають намір ніколи не дозволити Росії перемогти", заявив французький президент Еммануель Макрон.

"...ми троє єдині, сповнені рішучості, однаково чітко розуміємо ситуацію в Україні та сповнені рішучості ніколи не дозволити Росії перемогти і до кінця підтримувати український народ, - це сила для нас, наших народів, нашої безпеки і нашої Європи", - сказав Макрон у п'ятницю в Берліні на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Макрон запевнив, що "ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно" і наголосив, що "ніколи не візьмемо на себе ініціативу в будь-якій ескалації".

Французький лідер знову зазначив, що в Україні на карту поставлено "безпеку європейців і нашу власну".