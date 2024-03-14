Макрон: у нас більше не буде безпеки в Європі, якщо Росія виграє війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо Росія виграє цю війну, авторитет Європи буде зведений нанівець.

"Ми відчули наслідки в Європі: ціни на газ, стан нашої економіки, вартість зернових. Економічні потрясіння, які були, є наслідком цієї війни, розв'язаної Росією. І якщо Росія виграє цю війну, авторитет Європи буде зведений до нуля", - сказав він. в інтерв'ю телеканалам TF1 та France 2.

Зокрема Макрон вказав на загрозу для низки країн, включаючи Молдову, що поки що не входить до ЄС.

"Яка буде безпека європейців? Як ви вважаєте, чи зможуть поляки, литовці, естонці, латиші, румуни, болгари хоч на секунду залишитися у світі? І я навіть не говорю про Молдову, яка на сьогодні не в ЄС, але яка в ту ж секунду опинилася б під загрозою", - додав президент Франції.

За його словами, якщо Росія переможе, життя французів зміниться, оскільки "у нас більше не буде безпеки в Європі".