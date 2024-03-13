Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

Петро Порошенко везе у бригади ЗСУ четверту з початку року партію FPV-дронів. 2 тисячі смертоносних для русні крилатих машинок – це як мінімум тисяча точних влучань, говорить Порошенко.

«Це навколо, хто розуміє, називається «Бандера-буми». Дуже круті. Там у нас знаходяться «Пегаси», тут знаходяться «Мольфари», тут – «Мамонти». Всього – 2 тисячі штук», – показує п’ятий президент.

«Мамонти – великі, важкі, вони йдуть із платою ініціації, повністю облаштовані, включно з підставками. А ще вони йдуть уже оснащені пластидом», – пояснює Порошенко.

«Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі – тисяча влучань», – говорить Петро Порошенко.







Вартість цієї партії дронів-камікадзе – більше 30 млн грн. «Тисяча влучань – це означає, що кожен місяць ми знищуємо декілька батальйонів орків. Я дуже пишаюся цим. Я дякую нашим бійцям, які ці 2 тисячі FPV-шок використають найбільш правильним чином», – говорить Петро Порошенко.