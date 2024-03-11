Іноземні військові могли б навчати українських та брати участь у спільному виробництві та ремонті техніки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення іноземних військ до України означає лише використання їх для тренувань українських військових.

За словами Зеленського, коли українські війська готувалися за кордоном, їм доводилося "адаптуватися в Україні та продовжити навчання в Україні. І цей процес був удвічі довшим з моменту відправки когось на навчання до фактичної можливості використовувати його на полі бою".

"Тому у пропозиції скоротити цей час на виконання цієї навчальної місії безпосередньо в Україні, адаптувавши все це до стану війни, я вважаю, що в цьому немає нічого поганого. Я не думаю, що це означало, що французька армія має прийти в Україну. Ми говоримо тільки про тренувальні процеси. Люди, інспектори з навчання тощо. І це нормально" - сказав Зеленський в інтерв'ю BFMTV та Le Monde, опублікованому в понеділок.

Крім того, наголосив він, західна техніка могла б проходити ремонти в Україні. "Наприклад, з машиною, що розглядається, стався інцидент, і ці машини були відправлені назад до Європи в різні країни, і її ремонтували не в Україні, а за кордоном. І це знову буде довгий процес. Так чому б не подумати, чи може технічний персонал приїхати в Україну", - сказав Зеленський.

"Тому ті пропозиції, які були зроблені, відправити персонал на спільне виробництво, навчання, я не бачу в цьому нічого страшного", - зазначив президент.