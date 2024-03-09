МЗС Франції: Україна не просила нас надіслати війська, а просить нас відправити зараз боєприпаси

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив, що не можна ризикувати перемогою РФ в Україні, оскільки ціна буде величезною для всіх нас.

"Україна не просила нас послати війська, Україна просить нас відправити боєприпаси зараз", - сказав він на прес-конференції з українським, литовським, латвійським, естонським та французьким колегами у Литві у п'ятницю.

"Як ви бачите, питання не про операцію в Україні, тому що Україна не просить про це в даний момент, але, звичайно, ми не виключаємо нічого на найближчі місяці", - зазначив глава МЗС.

Сежурне знову сказав про можливість операцій із розмінування, вказавши, що це "може означати наявність деякого персоналу, але не для участі у бойових діях".

"І я чув, ви згадали про "червоні лінії". Це, безумовно, те, що необхідно взяти до уваги в цьому конфлікті. І ми все більше і більше розуміємо, що якщо ми встановлюємо червоні лінії, то у противника виникає спокуса піти далі. І ми, звичайно ж, не повинні відступати", - наголосив він.

Міністр нагадав, що з 24 лютого 2022 року Франція надала Україні військову підтримку на суму близько 3,8 мільярдів євро, а також 16 лютого поточного року підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку.

"І я високо оцінюю визначну підтримку, яку надають Україні наші балтійські країни. І я дуже розраховую на нашу тісну співпрацю", - сказав Сежурне.

Він підкреслив, що країни Балтії знають, наскільки агресивною є Росія і наскільки сильною має бути наша координація.

"Будуть подальші зустрічі, подальші контакти на всі теми, щоб ми могли продовжувати рухатися вперед. Ми разом визнаємо, що не можемо ризикувати перемогою Росії в Україні. Ціна буде величезною для всіх нас. І ми всі знаємо, що Росія на цьому не зупиниться, і, очевидно, ви дуже добре розумієте, що означає путінський наратив", - наголосив глава МЗС.

Сежурне знову вказав на необхідність "зробити Європу господарем своєї долі, і Франція підтримуватиме цей проект".

"Йдеться про Європу, яка не боїться захищати свої інтереси та цінності. І такою Європа стане, якщо ми зміцнимо оборону Європи. Європа стане господарем своєї долі, якщо ми підвищимо потенціал нашої оборонної промисловості. Для цього нам необхідно нарощувати оборону, щоб гарантувати нашу власну безпеку та забезпечити Україні можливість захищатися", - зазначив він.