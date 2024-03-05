Політика

21:47 05.03.2024

Кондратюк запропонувала шляхи розв'язання кризи, пов'язаної з обмеженням відряджень народних депутатів за кордон

2 хв читати
Кондратюк запропонувала шляхи розв'язання кризи, пов'язаної з обмеженням відряджень народних депутатів за кордон

Кризу, пов'язану з обмеженням відряджень народних депутатів за кордон, необхідно розв'язати вже зараз, у протилежному випадку вона може стати перешкодою для подальшої євроінтеграції України, вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Коли наш надійний і щирий партнер Європейський парламент бачить проблему в обмеженні виїзду українських депутатів і публічно вказує на це - не можна робити вигляд, що такого питання не існує. Його треба вирішувати зараз, щоби потім воно не стало перешкодою для подальшої євроінтеграції України", - написала Кондратюк у вівторок у фейсбуці.

За її словами, непроста ситуація у світі потребує активної української дипломатії на рівні президента, уряду та парламенту, особливо нині, коли світ починає втомлюватися від війни, а Україна повинна домагатися нових постачань озброєнь, вступу в ЄС і НАТО.

Віцеспікерка закликала всі зацікавлені сторони конфлікту зробити крок назад заради єдності та запропонувала план досягнення консенсусу.

На думку Кондратюк, насамперед необхідно реалізувати домовленості, досягнуті під час останнього раунду "діалогів Моне", коли лідерами фракцій, представниками депутатських груп та керівництвом Парламенту був підписаний документ про рівний доступ депутатів до відряджень..

Вона нагадала, що документ визнає зростаючу актуальність парламентської дипломатії для реалізації прагнень України щодо вступу в ЄС і НАТО.

За словами віцеспікерки, згідно з досягнутими домовленостями, "парламентська дипломатія має прагнути до реалізації інклюзивного підходу, зокрема в частині забезпечення пропорційного представництва у парламентських асамблеях, міжнародних форумах, а також участі у заходах міжпартійної дипломатії".

Кондратюк також вважає, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має внести зміни до свого розпорядження, яке регламентує порядок затвердження відряджень народних депутатів.

Окрім цього, заступниця голови Верховної Ради запропонувала Кабінету Міністрів внести зміни до своєї постанови щодо порядку перетину кордону, зокрема в питанні прав депутатів місцевих рад, які виконують свої повноваження на безоплатній основі та стали заручниками цього документа.

За словами віцеспікерки, у зовнішніх комунікаціях депутатам необхідно дотримуватися принципу "one voice" і працювати як одна парламентська команда держави Україна.

"Перед нашою країною зараз надто багато викликів - на фронті, в економіці, в соціальній політиці, щоб ризикувати єдністю і легітимністю державних органів, а особливо парламенту", - підсумувала Кондратюк.

 

 

 

Теги: #рада #пропозиція #відрядження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 05.03.2024
Комітет гумполітики рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Комітет гумполітики рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

16:43 05.03.2024
Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

14:39 05.03.2024
Комітет із нацбезпеки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію розглядає три способи подання даних до ТЦК

Комітет із нацбезпеки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію розглядає три способи подання даних до ТЦК

22:36 28.02.2024
Роботу сайту Верховної Ради відновили після взлому

Роботу сайту Верховної Ради відновили після взлому

19:08 28.02.2024
Профільний комітет працює над підготовкою законопроєкту про мобілізацію до другого читання - Фріз

Профільний комітет працює над підготовкою законопроєкту про мобілізацію до другого читання - Фріз

18:56 27.02.2024
Профільний комітет поки що не почав розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію - Фріз

Профільний комітет поки що не почав розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію - Фріз

19:38 24.02.2024
Північна Македонія продовжить підтримку України - голова парламенту

Північна Македонія продовжить підтримку України - голова парламенту

07:15 24.02.2024
Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

22:59 23.02.2024
Кондратюк: Просимо Молдову не визнавати результатів виборів президента Росії

Кондратюк: Просимо Молдову не визнавати результатів виборів президента Росії

17:06 23.02.2024
ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку

Єврокомісія представила першу в історії ЄС оборонно-промислову стратегію, яка передбачає інтеграцію українського ВПК у європейський

ЄС та Україна проведуть форум оборонної промисловості - пропозиція Єврокомісії

ОСТАННЄ

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

Зеленський привітав рішення МКС про ордери на арешт російських високопоставлених офіцерів

Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку

Єврокомісія представила першу в історії ЄС оборонно-промислову стратегію, яка передбачає інтеграцію українського ВПК у європейський

ЄС та Україна проведуть форум оборонної промисловості - пропозиція Єврокомісії

У ЄС зустрілися з представником Китаю напередодні його візиту до Києва

Єрмак і Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті

Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

Верховний суд США вирішив, що судова влада штатів не має права усувати Трампа від участі в праймеріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА