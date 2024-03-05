Кондратюк запропонувала шляхи розв'язання кризи, пов'язаної з обмеженням відряджень народних депутатів за кордон

Кризу, пов'язану з обмеженням відряджень народних депутатів за кордон, необхідно розв'язати вже зараз, у протилежному випадку вона може стати перешкодою для подальшої євроінтеграції України, вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Коли наш надійний і щирий партнер Європейський парламент бачить проблему в обмеженні виїзду українських депутатів і публічно вказує на це - не можна робити вигляд, що такого питання не існує. Його треба вирішувати зараз, щоби потім воно не стало перешкодою для подальшої євроінтеграції України", - написала Кондратюк у вівторок у фейсбуці.

За її словами, непроста ситуація у світі потребує активної української дипломатії на рівні президента, уряду та парламенту, особливо нині, коли світ починає втомлюватися від війни, а Україна повинна домагатися нових постачань озброєнь, вступу в ЄС і НАТО.

Віцеспікерка закликала всі зацікавлені сторони конфлікту зробити крок назад заради єдності та запропонувала план досягнення консенсусу.

На думку Кондратюк, насамперед необхідно реалізувати домовленості, досягнуті під час останнього раунду "діалогів Моне", коли лідерами фракцій, представниками депутатських груп та керівництвом Парламенту був підписаний документ про рівний доступ депутатів до відряджень..

Вона нагадала, що документ визнає зростаючу актуальність парламентської дипломатії для реалізації прагнень України щодо вступу в ЄС і НАТО.

За словами віцеспікерки, згідно з досягнутими домовленостями, "парламентська дипломатія має прагнути до реалізації інклюзивного підходу, зокрема в частині забезпечення пропорційного представництва у парламентських асамблеях, міжнародних форумах, а також участі у заходах міжпартійної дипломатії".

Кондратюк також вважає, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має внести зміни до свого розпорядження, яке регламентує порядок затвердження відряджень народних депутатів.

Окрім цього, заступниця голови Верховної Ради запропонувала Кабінету Міністрів внести зміни до своєї постанови щодо порядку перетину кордону, зокрема в питанні прав депутатів місцевих рад, які виконують свої повноваження на безоплатній основі та стали заручниками цього документа.

За словами віцеспікерки, у зовнішніх комунікаціях депутатам необхідно дотримуватися принципу "one voice" і працювати як одна парламентська команда держави Україна.

"Перед нашою країною зараз надто багато викликів - на фронті, в економіці, в соціальній політиці, щоб ризикувати єдністю і легітимністю державних органів, а особливо парламенту", - підсумувала Кондратюк.