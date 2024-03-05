Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

Анонсуючи плани Верховної Ради цього тижня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що подібно до роботи на округах депутати більше працюватимуть з військовими - на передовій, у навчальних центрах, у пунктах постійної дислокації.

"...з приводу наших планів на найближчий час. Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими - на передовій, у навчальних центрах, у пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямі для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли його буде виконано - вони повернуться до роботи в сесійній залі",- написав Арахамія в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. "Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент", - зазначив Арахамія.

"Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з регламентом".

Голова фракції "Слуга народу" також зауважив: "А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось із них збирається на партійні з'їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні - виступами і трансляціями в тіктоці".

"Це явно не те, чого чекають наші військові і наші партнери. І це точно не те, що наближає перемогу", - вважає Арахамія.