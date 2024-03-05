Політика

16:43 05.03.2024

Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

2 хв читати
Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

Анонсуючи плани Верховної Ради цього тижня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що подібно до роботи на округах депутати більше працюватимуть з військовими - на передовій, у навчальних центрах, у пунктах постійної дислокації.

"...з приводу наших планів на найближчий час. Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими - на передовій, у навчальних центрах, у пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямі для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли його буде виконано - вони повернуться до роботи в сесійній залі",- написав Арахамія в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. "Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент", - зазначив Арахамія.

"Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з регламентом".

Голова фракції "Слуга народу" також зауважив: "А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось із них збирається на партійні з'їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні - виступами і трансляціями в тіктоці".

"Це явно не те, чого чекають наші військові і наші партнери. І це точно не те, що наближає перемогу", - вважає Арахамія.

 

Теги: #рада #арахамія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 05.03.2024
Комітет із нацбезпеки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію розглядає три способи подання даних до ТЦК

Комітет із нацбезпеки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію розглядає три способи подання даних до ТЦК

22:36 28.02.2024
Роботу сайту Верховної Ради відновили після взлому

Роботу сайту Верховної Ради відновили після взлому

19:08 28.02.2024
Профільний комітет працює над підготовкою законопроєкту про мобілізацію до другого читання - Фріз

Профільний комітет працює над підготовкою законопроєкту про мобілізацію до другого читання - Фріз

18:56 27.02.2024
Профільний комітет поки що не почав розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію - Фріз

Профільний комітет поки що не почав розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію - Фріз

19:38 24.02.2024
Північна Македонія продовжить підтримку України - голова парламенту

Північна Македонія продовжить підтримку України - голова парламенту

07:15 24.02.2024
Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

22:59 23.02.2024
Кондратюк: Просимо Молдову не визнавати результатів виборів президента Росії

Кондратюк: Просимо Молдову не визнавати результатів виборів президента Росії

17:06 23.02.2024
ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

15:08 23.02.2024
ВР підтримала в цілому законопроєкт про лобізм

ВР підтримала в цілому законопроєкт про лобізм

13:31 23.02.2024
Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав конфіскувати активи РФ

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав конфіскувати активи РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

Єврокомісія представила першу в історії ЄС оборонно-промислову стратегію, яка передбачає інтеграцію українського ВПК у європейський

ЄС та Україна проведуть форум оборонної промисловості - пропозиція Єврокомісії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу: РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему політв'язнів

ОСТАННЄ

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

Зеленський привітав рішення МКС про ордери на арешт російських високопоставлених офіцерів

Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку

Єврокомісія представила першу в історії ЄС оборонно-промислову стратегію, яка передбачає інтеграцію українського ВПК у європейський

ЄС та Україна проведуть форум оборонної промисловості - пропозиція Єврокомісії

У ЄС зустрілися з представником Китаю напередодні його візиту до Києва

Єрмак і Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті

Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

Верховний суд США вирішив, що судова влада штатів не має права усувати Трампа від участі в праймеріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА