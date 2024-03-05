Політика

14:39 05.03.2024

Комітет із нацбезпеки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію розглядає три способи подання даних до ТЦК

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Комітет із нацбезпеки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію розглядає три способи подання даних до ТЦК

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом про мобілізацію і демобілізацію і вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані до ТЦК у різний спосіб, заявив заступник голови Комітету Єгор Чернєв.

"Розглядаються три варіанти подачі інформації до ТЦК: особисто прийти й оновити дані; зробити це в ЦНАПі; зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК", - пояснив Чернєв, повідомляє пресслужба парламенту в телеграм-каналі.

Він зазначив, що оновити дані протягом 60 днів із часу набуття законом чинності буде обов'язком громадян, а не правом.

"Усі військовозобов'язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов'язок", - наголосив Чернєв.

Також він повідомив, що наразі щодо "ухилянтів" обговорюють три варіанти обмежень: тимчасову заборону на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках.

"Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, тому що не вважає її реальною дієвою нормою", - додав він.

 

Теги: #рада #мобілізація #чернєв

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