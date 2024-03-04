Політика

20:05 04.03.2024

Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

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Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

Посол України в Польщі Василь Зварич звернувся до польських фермерів із закликом не блокувати кордон з Україною в межах їх протестів, бо не він є першопричиною їхніх проблем, але такі акції б'ють по обороноздатності України.

"Звертаюся до польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною. Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія", - написав він у фейсбуці у понеділок.

Як зазначає посол, саме Росія проводить демпінгову політику і використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий і європейський ринки, послабити економіку і України, і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною.

"Не дозволяйте далі вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського. Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом", - наголосив Зварич.

Він зазначив, що попередні блокади вже завдали Україні значних збитків - економіка втратила майже 2 млрд злотих (19 млрд грн). "В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже, також удар по безпеці Польщі", - наголосив Зварич.

Посол акцентував, що страждає також польський бізнес, який активно торгує з Україною і за 2023 рік експортував в Україну вдвічі більше, ніж експортували з України до Польщі.

"Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок. Вірю у вашу мудрість, розуміння та добру волю якнайшвидше припинити блокаду кордону з Україною", - резюмував посол України в Польщі.

 

Теги: #блокада #польща #кордон #звернення

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