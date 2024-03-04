Політика

14:52 04.03.2024

Польща виступає за рішення на рівні ЄС про заборону імпорту зерна з РФ і Білорусі

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Польща виступає за рішення на рівні ЄС про заборону імпорту зерна з РФ і Білорусі

Європейський союз (ЄС) має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту російського і білоруського зерна, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде набагато ефективнішим, ніж рішення, ухвалені окремими країнами. (...) Я б хотів, щоб ми разом, як ЄС, ухвалили рішення про санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської продукції", - сказав він на пресконференції в понеділок у Вільнюсі.

Він зазначив, що вже в понеділок глава польського парламенту ініціює ухвалення рішення про санкції проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.

"Сьогодні я звернуся до маршалка Сейму Польщі щодо рішення Сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції", - заявив Туск.

Посилення санкцій, на його думку, важливе, зокрема, для гарантування безпеки сільськогосподарського ринку Польщі та Європи загалом.

Латвія в лютому тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено. Латвія вважає, що її ініціатива доповнює загальну санкційну політику Європейського союзу.

Про обмежувальні заходи задумалася також Литва. Міністерство сільського господарства Литви планує ввести обмеження на імпорт зерна з РФ, водночас питання про повну заборону його ввезення не розглядається.

Теги: #зерно #туск

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