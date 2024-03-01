Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за візит до Харкова

Президент України Володимир Зеленський висловив особливу вдячність прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за візит до Харкова.

"Ми особливо цінуємо те, що ти сьогодні в Харкові, в місті, яке витримало багато всього, витримало багато знущань, ударів і вистояло", - сказав він журналістам у п'ятницю Харкові.

"Це надзвичайно символічний візит, це візит, який демонструє шлях, який ми пройшли разом", - сказав він, додавши, що "саме з Харкова 2014 року до Нідерландів повертали тіла людей, убитих у катастрофі MH-17". Тоді, нагадав він, у катастрофі загинули 298 осіб, із них 193 громадянина Нідерландів.

"У Харкові на 100% очевидно, що Росія веде злочинну війну. Її мета - лише знищення. Наша мета - зупинити російський терор, зберегти якомога більше людей, повернути життя, просто повернути життя. Повернути життю нормальність, і щоб не доводилося прокидатися через сирену повітряної тривоги, щоб усі діти могли безпечно ходити до школи, звичайної школи", - сказав Зеленський.

За його словами, підписана угода про співпрацю "формалізує в одному документі весь спектр нашої взаємодії на зараз і, що важливо, на найближчі 10 років".

"Саме цього року ми маємо досягти таких результатів, які дадуть нам змогу наблизити закінчення війни на справедливих умовах", - сказав президент.

"Окремо я хочу подякувати сьогодні Нідерландам за принципову й сильну позицію щодо необхідності створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, щодо повного відновлення справедливості. Кожен воєнний злочин росіян і первісний злочин агресії мають отримати законні справедливі вироки. Це важливо і для тих, хто постраждав через російські дії, хто втратив рідних, а також для недопущення повторної агресії", - сказав Зеленський.