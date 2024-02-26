Політика

15:34 26.02.2024

Прем'єр Болгарії закликав міжнародну спільноту прискорити створення військового трибуналу над РФ

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Прем'єр Болгарії закликав міжнародну спільноту прискорити створення військового трибуналу над РФ

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков закликав світових політиків прискорити створення військового трибуналу над Росією за воєнні злочини в Україні.

"Війна не може закінчитися просто миром. Має відбутися трибунал для відновлення справедливості. І я закликаю міжнародну спільноту, щоб цей день настав якнайшвидше", - заявив Денков на пресконференції із Зеленським у Києві.

Він також заявив, що Болгарія підтримує імплементацію української Формули миру й готова співпрацювати в межах міжнародної коаліції щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Прем'єр-міністр Болгарії наголосив, що російська агресія, яка триває в Україні, - це війна проти Європи, проти всього демократичного світу.

"Болгарія солідарна з Україною в її битві за справедливий мир. 10 років тому незаконна анексія Криму поклала початок агресії Росії проти України й відкрила шлях до 24 лютого 2022 року. Уже зрозуміло, що мета Путіна не лише Україна. Вона значно ширша. Амбіції російської агресії - це загроза національній безпеці Болгарії. І тому підтримка України - це захист нас самих. Болгарія однозначно стає на бік України в цій несправедливій війні", - сказав він.

Теги: #болгарія #воєнні_злочини #денков

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