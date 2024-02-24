Політика

21:58 24.02.2024

Країни G-7 ніколи не визнають "вибори", що проводяться РФ на окупованих територіях України - заява

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Країни G-7 ніколи не визнають "вибори", що проводяться РФ на окупованих територіях України - заява

Держави G-7 ніколи не визнають "вибори", що проводяться РФ, на окупованих територіях України, а також закликають Росію негайно припинити агресивну війну і вивести свої збройні сили з території України, йдеться в заяві лідерів.

Держави "Групи семи" підтверджують свою незмінну підтримку України і висловлюють упевненість, що зможуть забезпечити народу України перемогу в боротьбі за майбутнє, а також допомогти у встановленні всеосяжного, справедливого і міцного миру.

Стверджується, що G-7 у співпраці з іншими країнами допоможуть Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби та настійно закликають схвалити додаткову підтримку для закриття бюджетного дефіциту України, що залишився, на 2024 рік.

Зазначається, що відновлення України залишається одним із ключових пріоритетів. Також буде продовжено роботу з українською владою та міжнародними фінансовими інституціями з метою залучення інвестицій.

Наголошується, що заявлений Росією намір провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є кричущим порушенням суверенітету України. Крім того, рішуче засуджуються порушення Росією прав людини на окупованих нею територіях.

Лідери G-7 закликають Росію звільнити всіх незаконно затриманих нею осіб і безпечно повернути всіх цивільних, яких вона незаконно перевезла або депортувала, починаючи з тисяч дітей. Також Росія засуджується за свою безвідповідальну ядерну риторику та залякування.

Також заявляється щодо продовження протидії будь-яким спробам РФ ухилитися та обійти санкції.

"Ми запроваджуватимемо додаткові санкції щодо компаній і фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати зброю або ключові компоненти для неї. Ми також запровадимо санкції проти тих, хто допомагає Росії купувати інструменти та інше обладнання, що сприяє виробництву зброї або військово-промисловому розвитку Росії. Ми продовжимо вживати заходів проти суб'єктів із третіх країн, які матеріально підтримують російську війну", - йдеться в заяві.

Зокрема, засуджується експорт Північною Кореєю і закупівля Росією північнокорейських балістичних ракет, а також надсилається заклик Ірану припинити надавати допомогу російським військовим.

Стверджується очевидність зобов'язання Росії за міжнародним правом заплатити за заподіяну Україні шкоду.

Лідери "Групи семи" запевняють, що суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану нею Україні.

Крім того, наголошується, що продовжиться надання підтримки Україні в подальшій розробці Формули миру президента Зеленського.

"Нині, коли Україна вступає в третій рік цієї безперервної війни, її уряд і народ можуть розраховувати на підтримку "Великої сімки" протягом усього цього часу", - йдеться в заяві.

 

 

 

Теги: #вибори #росія #легітимність

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